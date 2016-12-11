В результате взрыва у стадиона «Бешикташа» в Стамбуле погибли как минимум 13 человек

Как минимум 13 человек погибли в результате взрыва, произошедшего в субботу вечером в Стамбуле у стадиона «Бешикташ», сообщает агентство Reuters.

В субботу после домашнего матча «Бешикташа» с «Бурсаспором» в чемпионате Турции по футболу около стадиона в Стамбуле взорвалась машина, начиненная взрывчаткой. Целью взрыва был автобус с полицейскими.

В субботу на стадионе состоялся матч между «Бешикташем» и «Бурсаспором», в котором хозяева победили 2:1. Взрыв состоялся через два часа после матча, болельщики уже успели разойтись. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что ранены не менее 20 человек.

Министр транспорта Турции Ахмет Арслан назвал взрыв около стадиона терактом.