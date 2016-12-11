Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Тоттенхэм
Футбол  ПСЖ- : -Ницца
Биатлон  Эстафета. Женщины
Футбол  Шальке 04- : -Байер
Футбол  Интер- : -Дженоа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гол Рамоса помог «Реалу» вырвать победу у «Депортиво»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты мадридского «Реала» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании нанесли поражение «Депортиво» из Ла-Коруньи.

Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Первый тайм завершился без забитых мячей. На 50-й минуте Альваро Мората вывел «Реал» вперед. Однако к 65-й минуте гости повели со счетом 2:1 – дважды отличился Хоселу. На 84-й минуте Мариано счет сравнял, а в компенсированное ко второму тайму время цели достиг удар Серхио Рамоса.

Таким образом, «Реал» набрал 37 очков и сохранил 6-очковое преимущество над ближайшим преследователем – «Барселоной». У «Депортиво» осталось 13 очков. Клуб из Ла-Коруньи идет 16-м.

В следующих матчах чемпионата «Реал» 7 января 2017 года примет «Гранаду», а «Депортиво» 18 декабря 2016 года дома сыграет с «Осасуной».

Матч

Реал - Депортиво - 3:2 (0:0)

Голы

Мората 50 (1:0). Хоселу 63 (1:1). Хоселу 65 (1:2). Мариано 84 (2:2). Рамос 90 (3:2).

Состав

Реал: Навас, Пепе, Данило (Марсело, 81), Рамос, Начо, Каземиро, Асенсио (Васкес, 67), Иско (Мариано, 72), Кроос, Родригес, Мората

Депортиво: Тытонь, Наварро, Сидней, Гильерме, Альбентоса, Хиль, Чолак (Хоселу, 58), Борхес, Хуанфран, Андоне (Москера, 75), Бабел (Фэйр, 82)

Предупреждения:

Мората, 70; Рамос, 88; Навас, 88 - Борхес, 25; Бабел, 45; Альбентоса, 59; Сидней, 88

Судья:

Саньтяго Хайме Латре (Испания)

Место и дата

10 декабря 22:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Лас-Пальмас» и «Леганес» сыграли вничьюМатч 15-го тура чемпионата Испании между «Лас-Пальмасом» и «Леганесом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Вратарь «Валенсии» Диего Алвес отразил 20-й пенальти в чемпионате Испании и обновил собственный рекорд«Валенсия» на выезде уступила «Реал Сосьедаду» в матче 15-го тура чемпионата Испании со счетом 2:3. При этом их голкипер Диего Алвес обновил собственный рекорд по отражению пенальти.«Реал Сосьедад» дома обыграл «Валенсию» и вышел на четвертое место в примереМатч 15-го тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедадом» и «Валенсией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Реал Сосьедада».Примера. 15-й тур. «Осасуна» уступила «Барселоне», «Реал» сыграет с «Депортиво» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Осасуну»«Осасуна» дома уступила «Барселоне» (0:3) в 15-м туре чемпионата Испании.«Барселона» может арендовать Срну до конца сезона с последующим подписанием контракта на год«Барселона», вероятно, арендует зимой защитника донецкого «Шахтера» Дарио Срну. Об этом сообщают испанские СМИ.«Меня не волнует статистика». Что говорил Зидан перед матчем с «Депортиво»«Меня не волнует статистика». Что говорил Зидан перед матчем с «Депортиво»Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча с «Депортиво» ответил на вопросы журналистов.Сильвен Вильтор: Полностью согласен с ФедуномСильвен Вильтор: Полностью согласен с ФедуномЗнаменитый французский футболист Сильвен Вильтор рассказал в эксклюзивном интервью «Советскому спорту».«Малага» и «Гранада» сыграли вничьюФутболисты «Малаги» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Гранадой».Новый стадион «Атлетико» получил название El Wanda Metropolitano (фото)Как сообщает официальный Twitter мадридского «Атлетико», сегодня, 9 декабря, стало известно название нового стадиона.Иско и Оскар могут стать одноклубниками в «Фенербахче»Тренерский штаб турецкого «Фенербахче» планирует серьезно усилить состав команды в январе 2017 года.«Барселона» предложила «Шапекоэнсе» принять участие в предсезонном турниреКак сообщает официальный сайт «Барселоны», клуб выслал официальное приглашение бразильскому «Шапекоэнсе» с предложением принять участие в предсезонном турнире Кубок Жоана Гампера, который состоится в 2017 году.Бэйл остался недоволен результатом матча «Реала» с «Боруссией»Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл - о матче своей команды с дортмундской «Боруссией», которая завершилась со счетом 2:2.«Хамеса раздражают сомнения Зидана». Все о конфликте игрока и тренера«Хамеса раздражают сомнения Зидана». Все о конфликте игрока и тренера«Советский спорт» объясняет, почему наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан не рассчитывает на полузащитника Хамеса Родригеса.«ПСЖ» ведет переговоры по трансферу защитника «Вольфсбурга», которым интересовались «Реал» и «Барселона»Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес может переехать в чемпионат Франции. Об этом сообщает RMC.Суарес продлит контракт с «Барселоной» до 2022 годаНападающий сборной Уругвая Луис Суарес в ближайшие дни подпишет новый контракт с «Барселоной».Помимо «Баварии», на Иско претендуют три клуба из АПЛПолузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон может переехать в чемпионат Англии, сообщает Diario Gol.«Барселона» отказалась от трансферов в зимнее окно«Барселона» не планирует покупать новых футболистов в зимнее трансферное окно.«Реал» упустил победу над «Боруссией» из Дортмунда и финишировал вторым в группе«Реал» упустил победу над «Боруссией» из Дортмунда и финишировал вторым в группеФутболисты испанского «Реала» в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью с «Боруссией» из Дортмунда.«Реал» – «Боруссия» (Д) - 2:2. Как это былоМатч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Реал» - «Боруссия» (Д) на сайте «Советского спорта».

Депортиво
Депортивокалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика

Cпецпредложение