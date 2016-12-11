Гол Рамоса помог «Реалу» вырвать победу у «Депортиво»

Футболисты мадридского «Реала» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании нанесли поражение «Депортиво» из Ла-Коруньи.

Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Первый тайм завершился без забитых мячей. На 50-й минуте Альваро Мората вывел «Реал» вперед. Однако к 65-й минуте гости повели со счетом 2:1 – дважды отличился Хоселу. На 84-й минуте Мариано счет сравнял, а в компенсированное ко второму тайму время цели достиг удар Серхио Рамоса.

Таким образом, «Реал» набрал 37 очков и сохранил 6-очковое преимущество над ближайшим преследователем – «Барселоной». У «Депортиво» осталось 13 очков. Клуб из Ла-Коруньи идет 16-м.

В следующих матчах чемпионата «Реал» 7 января 2017 года примет «Гранаду», а «Депортиво» 18 декабря 2016 года дома сыграет с «Осасуной».