Гол Рамоса помог «Реалу» вырвать победу у «Депортиво»
Футболисты мадридского «Реала» в домашнем матче 15-го тура
чемпионата Испании нанесли поражение «Депортиво» из Ла-Коруньи.
Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде на стадионе «Сантьяго
Бернабеу», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Первый тайм завершился
без забитых мячей. На 50-й минуте Альваро Мората вывел «Реал» вперед. Однако к
65-й минуте гости повели со счетом 2:1 – дважды отличился Хоселу. На 84-й
минуте Мариано счет сравнял, а в компенсированное ко второму тайму время цели
достиг удар Серхио Рамоса.
Таким образом, «Реал» набрал 37 очков и сохранил 6-очковое
преимущество над ближайшим преследователем – «Барселоной». У «Депортиво»
осталось 13 очков. Клуб из Ла-Коруньи идет 16-м.
В следующих матчах чемпионата «Реал» 7 января 2017 года примет «Гранаду», а «Депортиво» 18 декабря 2016 года дома сыграет с «Осасуной».
Матч
Голы
Мората 50 (1:0). Хоселу 63 (1:1). Хоселу 65 (1:2). Мариано 84 (2:2). Рамос 90 (3:2).
Состав
Реал: Навас, Пепе, Данило (Марсело, 81), Рамос, Начо, Каземиро, Асенсио (Васкес, 67), Иско (Мариано, 72), Кроос, Родригес, Мората
Депортиво: Тытонь, Наварро, Сидней, Гильерме, Альбентоса, Хиль, Чолак (Хоселу, 58), Борхес, Хуанфран, Андоне (Москера, 75), Бабел (Фэйр, 82)
Предупреждения:
Мората, 70; Рамос, 88; Навас, 88 - Борхес, 25; Бабел, 45; Альбентоса, 59; Сидней, 88
Судья:
Саньтяго Хайме Латре (Испания)
Место и дата
10 декабря 22:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция