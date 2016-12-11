Халид Яфай стал новым чемпионом мира, победив Луиса Консепсьона

Британский боксер Халид Яфай победил панамца Луиса Консепсьона и стал новым чемпионом мира по версии WBA во 2-м наилегчайшем весе (до 52,2 кг).

Бой был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию. В результате все судьи отдали победу Яфаю. Счет судейских записок: 120-108, 119-108, 117-110.

Отметим, что Консепсьон не смог вписаться в лимит этой весовой категории накануне боя и был лишен титула заочно.

Таким образом, теперь на счет Яфая 21 победа (14 досрочно). На счету Консепсьона 35 побед (24 досрочно) и 5 поражений.