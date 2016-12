В результате взрывов у стадиона «Бешикташа» в Стамбуле погибли 15 человек

В результате двух взрывов, произошедших в субботу вечером в Стамбуле у стадиона футбольного клуба «Бешикташ», погибли 15 человек. Все они – полицейские, сообщает Al Jazeera Turk.



Как уточняет телеканал, возле стадиона «Водафон-Арена» в субботу вечером произошел не один, а два взрыва. Число погибших, по предварительным данным, может увеличиться. Ранее сообщалось о 13-ти погибших.

В субботу на стадионе состоялся матч между «Бешикташем» и «Бурсаспором», в котором хозяева победили 2:1. Взрывы состоялись через два часа после матча, болельщики уже успели разойтись. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что ранены не менее 20 человек.

At least 15 police officers have been killed in #Istanbul car bomb attack. pic.twitter.com/omnKhfESRF