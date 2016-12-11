Скотт Куигг победил Хосе Кайетано

Британец Скотт Куигг в рейтинговом поединке победил мексиканца Хосе Кайетано и стал обладателем титула интернационального чемпиона по версии WBA в полулёгком весе (до 57,2 кг).

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. В девятом раунде Куигг отправил соперника в нокдаун. Рефери, выдержав паузу, присудил победу британцу техническим нокаутом, не открывая счет.

Теперь на счету Куигга 32 победы (24 досрочно), 2 поражения и 1 ничья. На счету Кайетано 20 побед (9 досрочно) и 4 поражения.