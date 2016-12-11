Валерий Рейнгольд: Хочу сказать спасибо Фернандо. Он себя переборол

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил игру полузащитника Фернандо в конце календарного года.

– Сбавил ли он в конце года? Фернандо – бразилец. Южный человек. Наш русский человек в Бразилии при температуре 40 градусов тоже бы выглядел неважно. К климату нужно привыкнуть. Для всех бразильцев такой наш климат непривычен. Надо себя перебарывать. Надо учитывать, что они техничные ребята и когда сваливается такая погода надо играть через силу. Фернандо молодец. Выдержал этот напряг. Я хочу сказать ему спасибо, тем более играет он не на простой позиции, - сказал Рейнгольд.

Напомним, что Фернандо в составе «Спартака» провел 16 матчей и забил 1 гол.