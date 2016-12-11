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Бывший полузащитник «Спартака» выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле

Источник:  InstagramКомментарии

26-летний полузащитник сборной России, ранее выступавший за московский «Спартак», Арас Озбилиз присоединился к акции футбольного клуба «Бешикташ», который в социальной сети Instagram выразил соболезнование в связи с гибелью людей из-за теракта в Стамбуле.

Озбилиз, который сейчас выступает за испанский «Райо Вальекано», но права на него принадлежат «Бешикташу», разместил пост в социальной сети с траурной ленточкой.

В результате двух взрывов, произошедших в субботу вечером в Стамбуле у стадиона футбольного клуба «Бешикташ», погибли 15 человек. Число погибших, по предварительным данным, может увеличиться.

Ранее сообщалось о 13-ти погибших.

В субботу на стадионе состоялся матч между «Бешикташем» и «Бурсаспором», в котором хозяева победили 2:1. Взрывы состоялись через два часа после матча, болельщики уже успели разойтись. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что ранены не менее 20 человек.

Министр транспорта Турции Ахмет Арслан назвал взрыв около стадиона терактом.

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