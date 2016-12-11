Дзадза в «Спартаке», перезагрузка Лебедева и теракт около стадиона «Бешикташа». Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.

1. Нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Симоне Дзадза, выступающий на правах аренды за английский «Вест Хэм», может перейти в московский «Спартак». В трансфере форварда во время зимнего трансферного окна заинтересован наставник красно-белых Массимо Каррера, ранее работавший в «Ювентусе». Именно по этой причине (прекрасных отношениях с «Ювентусом») Каррера в переговорах может опередить конкурентов.

2. Чемпион мира в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) по версии IBF британец Энтони Джошуа победил американца Эрика Молину. Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно: Джошуа отправил Молину в нокдаун в третьем раунде.

3. Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче НХЛ сокрушили «Колорадо» - 10:1. В составе хозяев Александр Радулов (1+1) и Андрей Марков (0+2) набрали по два очка. У гостей Семен Варламов пропустил шесть шайб, а Михаил Григоренко умудрился окончить встречу с нулевым показателем по системе «плюс-минус».

4. Менее результативным получился матч между «Тампой-Бэй» и «Питтсбургом» (3:4), зато здесь россияне оказались на ведущих ролях. Евгений Малкин, как и канадец Сидни Кросби, оформил дубль в составе победителей. А у проигравших 33 сэйва совершил Андрей Василевский. Кроме того, Никита Нестеров, Никита Кучеров и Владислав Наместников отдали по голевой передаче.

5. Российский боксер Денис Лебедев заявил, что не получал тяжелых травм в поединке за звание чемпиона мира по версии IBF против соотечественника Мурата Гассиева. «У меня все в порядке, идет перезагрузка. Спасибо всем за поддержку», - сказал Лебедев, который опроверг слухи о том, что лежит в больнице с черепно-мозговой травмой.

6. В результате двух взрывов, произошедших в субботу вечером в Стамбуле у стадиона футбольного клуба «Бешикташ», погибли 29 человек. В субботу на стадионе состоялся матч между «Бешикташем» и «Бурсаспором», в котором хозяева победили 2:1. Взрывы состоялись через два часа после матча, болельщики уже успели разойтись.

7. Россиянка Евгения Медведева второй год подряд выиграла финал Гран-при по фигурному катанию, который в этом сезоне прошел в Марселе. Действующая чемпионка мира и Европы Медведева по сумме короткой и произвольной программы получила 227,66 балла. Второй стала японка Сатоко Мияхара (218,33). Замкнула тройку сильнейших еще одна россиянка Анна Погорилая (216,47).

8. После победы в Марселе Евгения Медведева призналась, что после ошибки в произвольной программе старалась кататься в свое удовольствие и не нервничать.

9. В мужском одиночном катании победу в финале Гран-при одержал японец Юдзуру Ханю. Он получил по сумме короткой и произвольной программы 293,90 балла. Вторым стал американец Натан Чен (282,85). Третье место занял японец Сома Уно (282,51).

10. Футболисты «Лестера» на своем поле нанесли поражение «Манчестер Сити» в матче 15-го тура чемпионата Англии (4:2). Хет-трик в составе победителей оформил Джейми Варди. «Манчестер Сити» проиграл второй матч подряд, а «Лестер» прервал 5-матчевую безвыигрышную серию.

11. Полузащитник «Спартака» Ромуло прокомментировал слухи о возможном переходе в бразильский «Фламенго». В своем обращении, опубликованном в социальной сети Instagram, Ромуло напомнил, что его контракт с красно-белыми действует до июня 2017 года, а значит с 1 января он может вести переговоры с другими клубами.

12. Футболисты мадридского «Реала» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании одержали волевую победу над «Депортиво» (3:2). Победный для хозяев мяч в компенсированное ко второму тайму время забил Серхио Рамос. Таким образом, «Реал» набрал 37 очков и сохранил 6-очковое преимущество над ближайшим преследователем – «Барселоной».

13. Футболисты «Сампдории» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Италии проиграли «Лацио» (1:2). В составе победителей отличились Сергей Милинкович-Савич и Марко Пароло. Римский клуб набрал 31 очко и закрепился на четвертом месте в турнирной таблице. У «Сампдории» осталось 22 очка. Она идет девятой.

14. В женском чемпионате России по волейболу сенсационное поражение потерпело московское «Динамо». Бело-голубые на выезде уступили челябинскому «Метару», занимавшему до отчетного тура, последнее место в таблице – 1:3 (26:28, 24:26, 25:19, 22:25). У московского «Динамо» осталось 20 очков. Оно занимает второе место в таблице, отставая на четыре очка от казанских одноклубниц.

Именинники: 11 декабря 31-летие отмечает бразильский нападающий «Краснодара» - Ари. Также в этот день 45 лет исполняется бывшему форварду московского «Спартака» и «Алании» Анатолию Канищеву.

Цитата дня: «Игра с «Амуром» носила экстремально-тактический характер» (Игорь Захаркин).

Блог дня: Массимо Каррера. Уверенности нет, есть вера!

Видео дня: «Манчестер Юнайтед» дома уступит «Тоттенхэму». Прогноз «Советского спорта» на 15-й тур АПЛ.