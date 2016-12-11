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«Лос-Анджелес» дома обыграл «Оттаву»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Лос-Анджелеса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Оттаву».

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе на льду «Стэйплс-центра», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Джефф Картер, Алек Мартинес, Тревор Льюис и Мариан Габорик. У гостей отличился Жан-Габриэль Пажо.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» 14 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Баффало», а «Оттава» 12 декабря в 01:00 (мск) на выезде сразится с «Анахаймом».

Матч

Лос-Анджелес - Оттава - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы:

Картер (Даути, Будай), 3:10 (1:0 - бол.). Мартинес (Пирсон, Грэвел), 7:22 (2:0 - бол.). Смит (Туррис, Пайетт), 22:00 (2:1). Льюис (Браун, Форборт), 39:58 (3:1). Габорик (Льюис), 52:39 (4:1 - бол.).

Место и дата

11 декабря 00:00, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

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