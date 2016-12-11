«Лос-Анджелес» дома обыграл «Оттаву»

Хоккеисты «Лос-Анджелеса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Оттаву».

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе на льду «Стэйплс-центра», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Джефф Картер, Алек Мартинес, Тревор Льюис и Мариан Габорик. У гостей отличился Жан-Габриэль Пажо.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» 14 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Баффало», а «Оттава» 12 декабря в 01:00 (мск) на выезде сразится с «Анахаймом».