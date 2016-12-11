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Дерек Чисора проиграл Диллиану Уайту раздельным решением судей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший претендент на звание чемпиона мира в тяжелом весе британец Дерек Чисора проиграл соотечественнику Диллиану Уайту в рейтинговом поединке.

Бой был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию. В результате победу одержал Уайт раздельным решением судей. Счет судейских записок:  115-114 в пользу Чисоры, 115-114 и 115-113 в пользу Уайта.

Таким образом, на счету Уайта 20 побед (15 досрочно) и 1 поражение. На счету Чисоры 26 побед (18 досрочно) и 7 поражений.

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