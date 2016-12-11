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Дубль Малкина помог «Питтсбургу» одолеть «Тампу-Бэй»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Тампы-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Питтсбургу».

Встреча, прошедшая в Тампе на льду арены «Амалии-Арены», завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В их составе по дублю оформили Евгений Малкин и Сидни Кросби. У хозяев дублем отметился Джонатан Друен, а один раз - Валттери Фильппула.

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский отыграл 58 минут, парировав 33 из 37 бросков.

Российский защитник «Тампы-Бэй» Никита Нестеров провел на льду 14 минут, нанес два броска, применил три силовых приема, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Владислав Наместников отыграл 13 минут, нанес один бросок, отдал голевой пас, применил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров провел на льду 19 минут, нанес шесть бросков, схлопотал пять минут штрафа, отдал голевой пас, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду более 17 минут, нанес семь бросков, два из которых оказались голевыми, применил один силовой прием, схлопотал четыре минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» 15 декабря в 06:30 (мск) в гостях сыграет с «Калгари», а «Питтсбург» 13 декабря в 04:00 (мск) примет «Аризону».

Матч

Тампа-Бэй - Питтсбург - 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

Голы:

Кросби (Летанг, Думулин), 12:03 (0:1). Друэн (Строльман, Кучеров), 17:57 (1:1 - бол.). Филппула (Нестеров), 23:38 (2:1). Друэн (Гаррисон, Наместников), 30:19 (3:1). Малкин (Кессел, Летанг), 37:25 (3:2 - бол.). Кросби (Кессел, Летанг), 45:08 (3:3 - бол.). Малкин (Дэйли, Кессел), 48:36 (3:4 - бол.).

Место и дата

11 декабря 03:00, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

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