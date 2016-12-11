«Бостон» без Худобина проиграл «Торонто»

Хоккеисты «Бостона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Торонто».

Встреча, прошедшая в Бостоне на льду арены «Ти-Ди Гарден», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Остон Мэттьюс, Зак Хаймен, Джеймс ван Римсдайк и Коннор Браун. У хозяев отличился Брэд Маршан.

Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин провел весь матч в запасе.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду более 24 минут, совершил два силовых приема, дважды заблокировал броски соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Торонто» Никита Сошников отыграл 13 минут, нанес один бросок, совершил два силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Бостон» 13 декабря в 04:30 (мск) в гостях сыграет с «Монреалем», а «Торонто» 12 декабря в 04:00 (мск) примет «Колорадо».