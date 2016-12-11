«Бостон» без Худобина проиграл «Торонто»
Хоккеисты
«Бостона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
проиграли «Торонто».
Встреча, прошедшая
в Бостоне на льду арены «Ти-Ди Гарден», завершилась со счетом 4:1 в пользу
гостей. В их составе по шайбе забросили Остон Мэттьюс, Зак Хаймен, Джеймс ван
Римсдайк и Коннор Браун. У хозяев отличился Брэд Маршан.
Российский вратарь
«Бостона» Антон Худобин провел весь матч в запасе.
Российский
защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду более 24 минут, совершил два
силовых приема, дважды заблокировал броски соперника, окончив матч с
показателем полезности «плюс один».
Российский
нападающий «Торонто» Никита Сошников отыграл 13 минут, нанес один бросок,
совершил два силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив
матч с показателем полезности «плюс один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Бостон» 13 декабря в 04:30 (мск) в гостях сыграет с «Монреалем», а «Торонто» 12 декабря в 04:00 (мск) примет «Колорадо».