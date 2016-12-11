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«Бостон» без Худобина проиграл «Торонто»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Бостона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Торонто».

Встреча, прошедшая в Бостоне на льду арены «Ти-Ди Гарден», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Остон Мэттьюс, Зак Хаймен, Джеймс ван Римсдайк и Коннор Браун. У хозяев отличился Брэд Маршан.

Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин провел весь матч в запасе.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду более 24 минут, совершил два силовых приема, дважды заблокировал броски соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Торонто» Никита Сошников отыграл 13 минут, нанес один бросок, совершил два силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Бостон» 13 декабря в 04:30 (мск) в гостях сыграет с «Монреалем», а «Торонто» 12 декабря в 04:00 (мск) примет «Колорадо».

Матч

Бостон - Торонто - 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Голы:

Мэттьюз (Нюландер), 21:44 (0:1). Хьюман (Ханвик, Гардинер), 35:14 (0:2). Маршанд (Бэкес), 38:39 (1:2). ван Римсдайк (Ханвик, Бозак), 49:52 (1:3). Браун (Райлли), 58:27 (1:4 - п.в.).

Место и дата

11 декабря 03:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция

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