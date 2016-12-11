«Коламбус» обыграл «Айлендерс», Бобровский отразил 28 бросков
Хоккеисты
«Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
переиграли «Нью-Йорк Айлендерс».
Встреча, прошедшая
в Коламбусе на льду «Нейшнвад-Арены», завершилась со счетом 6:2. В составе
хозяев по шайбе забросили Джек Джонсон, Кэм Аткинсон, Джош Андерсон, Брэндон
Саад, Лукаш Седлак и Сет Джонс. У гостей по разу отличились Джон Бэйли и Джон Таварес.
Российский вратарь
«Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл весь матч, парировав 28 из 30 бросков.
Российский
нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 14 минут, нанес один
бросок, окончив матч с показателем полезности «минус один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Коламбус» 14 декабря в 06:00 (мск) в гостях сыграет с «Эдмонтоном», а «Айлендерс» 14 декабря в 04:00 (мск) примет «Вашингтон».
Матч
Коламбус - Айлендерс - 6:2 (1:1, 1:1, 4:0)
Голы:
Бэйли 5:59 (0:1). Джонсон (Дубински, Эткинсон), 13:59 (1:1 - бол.). Эткинсон (Савар, Джонсон), 30:16 (2:1). Таварес (Хэмоник, Ли), 32:32 (2:2). Андерсон 42:19 (3:2). Саад (Нутиваара, Бьоркстранд), 49:23 (4:2). Седлак (Калверт, Джонс), 52:39 (5:2). Джонс (Хартнелл, Карлссон), 54:23 (6:2).
Место и дата
11 декабря 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция