«Коламбус» обыграл «Айлендерс», Бобровский отразил 28 бросков

Хоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча, прошедшая в Коламбусе на льду «Нейшнвад-Арены», завершилась со счетом 6:2. В составе хозяев по шайбе забросили Джек Джонсон, Кэм Аткинсон, Джош Андерсон, Брэндон Саад, Лукаш Седлак и Сет Джонс. У гостей по разу отличились Джон Бэйли и Джон Таварес.

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл весь матч, парировав 28 из 30 бросков.

Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 14 минут, нанес один бросок, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Коламбус» 14 декабря в 06:00 (мск) в гостях сыграет с «Эдмонтоном», а «Айлендерс» 14 декабря в 04:00 (мск) примет «Вашингтон».