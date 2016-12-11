«Флорида» одолела «Ванкувер» и прервала серию из четырех поражений

Хоккеисты «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Ванкувер», прервав серию из четырех поражений.

Встреча, прошедшая в Санрайзе на льду «Би-Би-энд-Ти центра», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Александр Барков, Дерек Маккензи, Аарон Экблад и Винс Трочек. У гостей отличились Джек Скилл и Даниэль Седин.

Российский защитник «Ванкувера» Никита Трямкин отыграл 18 минут, совершил один силовой прием, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» 14 декабря в 05:00 (мск) в гостях сыграет с «Миннесотой», а «Ванкувер» 12 декабря в 02:00 (мск) на выезде сразится с «Вашингтоном».