«Флорида» одолела «Ванкувер» и прервала серию из четырех поражений
Хоккеисты
«Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
переиграли «Ванкувер», прервав серию из четырех поражений.
Встреча, прошедшая
в Санрайзе на льду «Би-Би-энд-Ти центра», завершилась со счетом 4:2 в пользу
хозяев. В их составе по шайбе забросили Александр Барков, Дерек Маккензи, Аарон
Экблад и Винс Трочек. У гостей отличились Джек Скилл и Даниэль Седин.
Российский
защитник «Ванкувера» Никита Трямкин отыграл 18 минут, совершил один силовой
прием, окончив матч с нулевым показателем полезности.
В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» 14 декабря в 05:00 (мск) в гостях сыграет с «Миннесотой», а «Ванкувер» 12 декабря в 02:00 (мск) на выезде сразится с «Вашингтоном».
Матч
Флорида - Ванкувер - 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
Голы:
Барков (Гриффит), 2:22 (1:0). МакКензи (Сивиур, Томпсон), 29:35 (2:0). Экблад (Барков, Ягр), 41:05 (3:0). Скилле (Чапут), 48:06 (3:1). Седин Д. (Седин Х., Стечер), 51:45 (3:2 - бол.). Трочек (МакКензи, Писик), 59:12 (4:2 - п.в.).
Место и дата
11 декабря 03:00, BB&T Центр, Онлайн-трансляция