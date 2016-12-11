«Аризона» дома обыграла «Нэшвилл»

Хоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Нэшвилл».

Встреча, прошедшая в Глендейле на льду «Хила Ривер-Арены», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Алекс Голигоски, Лоран Дофин, Брендан Перлини и Мартин Ганзал. У гостей отличился Роман Йози.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Аризона» 13 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Питтсбургом», а «Нэшвилл» 14 декабря в 05:00 (мск) примет «Сент-Луис».