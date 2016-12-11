«Аризона» дома обыграла «Нэшвилл»
Хоккеисты
«Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
переиграли «Нэшвилл».
Встреча, прошедшая
в Глендейле на льду «Хила Ривер-Арены», завершилась со счетом 4:1 в пользу
хозяев. В их составе по шайбе забросили Алекс Голигоски, Лоран Дофин, Брендан
Перлини и Мартин Ганзал. У гостей отличился Роман Йози.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Аризона» 13 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Питтсбургом», а «Нэшвилл» 14 декабря в 05:00 (мск) примет «Сент-Луис».
Матч
Аризона - Нэшвилл - 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Голы:
Голигоски (Мартинук, Круз), 12:50 (1:0). Дофин (Уайт, Годе), 14:47 (2:0). Йоси (Арвидсон, Джохансен), 15:50 (2:1). Перлини (Доун, Чикран), 32:48 (3:1). Ханзал (Врбата, Голигоски), 54:28 (4:1).
Место и дата
11 декабря 04:00, Джобинг.ком Арена, Онлайн-трансляция