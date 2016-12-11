Два сотрудника «Бешикташа» погибли в результате взрывов в Стамбуле
В результате взрывов в Стамбуле погибли два сотрудника «Бешикташа», сообщает официальный сайт клуба.
Среди погибших - 29-летний Тунч Уджу - работник клубного магазина и Вефа Каракурду - сотрудник безопасности арены.
Ранее сообщалось, что жертвами стали 29 человек. Число пострадавших возросло до 166.
В субботу на стадионе состоялся матч между «Бешикташем» и «Бурсаспором», в котором хозяева победили 2:1. Взрывы состоялись через два часа после матча, когда болельщики уже успели разойтись.
Министр транспорта Турции Ахмет Арслан назвал взрыв около стадиона терактом.
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