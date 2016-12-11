Сборная России победила в комбинированной эстафете в финале ЧМ по плаванию на короткой воде
Мужская сборная России победила в комбинированной эстафете 4 по 50 метров в финале чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Канаде.
Наша национальная команда в составе Андрея Шабасова, Кирилла Пригоды, Александра Попкова и Владимира Морозова показала лучший результат - 1 минута 31,52 секунды.
Второе место заняла сборная США, тройку замкнули представители Белоруссии.
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