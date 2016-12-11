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«Сиэтл» впервые в истории стал облатадетем Кубка MLS

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Сиэтл» впервые в своей истории стал победителем Кубка MLS. В финале футболисты клуба обыграл «Торонто» в серии пенальти со счетом 5:4.

Основное время матча завершилось без голов. Судьбу Кубка решала серия пенальти. Удача оказалась на стороне «Сиэтла». Победный пенальти реализовал Роман Торрес . 

Ранее «Сиэтл» получил право принять участие в Лиге чемпионов зоны КОНКАКАФ сезона-2017/18.

Добавим, что самым титулованным клубом в истории является «Лос-Анджелес Гэлакси», завоевавший пять Кубков MLS. 

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