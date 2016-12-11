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Холлоуэй завоевал титул временного чемпиона UFC в полулегком весе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американец Макс Холлоуэй победил своего соотечественника Энтони Петтиса и завоевал титул временного чемпиона в полулегком весе. 

Поединок проходил в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 206 в Торонто. В конце третьего раунда Холлоуэй прижал соперника к сетке октагона и провел серию ударов, после чего судья принял решение остановить поединок из-за пассивной защиты Петтиса.

Таким образом, Холлоуэй одержал десятую победу подряд. Теперь 25-летний американец может встретиться в бою за пояс против бразильца Жозе Альдо, который стал чемпионом в полулегком весе после того, как ирландец Конор Макгрегор взял паузу в карьере. 

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