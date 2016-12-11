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Кроуфорд нокаутировал Молину в восьмом раунде

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Чемпион мира по версии WBC и WBO в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд победил соотечественника Джона Молину.

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. В восьмом раунде Кроуфорд потряс соперника ударом по печени. В результате Молина перестал отвечать на удары и рефери остановил поединок, зафиксировав победу действующего чемпиона мира.

Таким образом, Кроуфорд одержал 30-ю победу (21 досрочно). На счету Молины 29 побед (23 досрочно) и 7 поражений.

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