Сергей Прядкин: Проблема договорных матчей в чемпионате России остро не стоит

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что проблема договорных матчей в чемпионате России по футболу остро не стоит.

- Эта проблема (договорных матчей) остро у нас не стоит, причем давно. Одним из факторов стало введение стыковых матчей. Раньше клубы в первой части чемпионата могли занять места с 8-го по 12-е и вторую часть, так сказать, расслабляться.

Плюс к этому посмотрите, как бьются клубы. После каждого тура у меня обрывается трубка от звонков руководителей клубов, кто-то всегда чем-то недоволен, потому что идет настоящая борьба за еврокубки. Мы против реформ еврокубков, но после их осуществления участник Лиги чемпионов будет получать около 30 млн евро. Это целый бюджет для некоторых клубов, поэтому все бьются, никто никому ничего не отдает, - цитирует Прядкина ТАСС.

Напомним, что в СМИ появилась информация, что матч «Урал» - «Терек» (1:4) носит договорной характер на основании аномальных скачков коэффициентов в букмекерских конторах. Но подтверждения это предположение так и не нашло.