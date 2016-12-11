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Липинец победил Запавинью и стал претендентом на пояс, принадлежащий обидчику Трояновского

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

27-летний российский боксер первого полусреднего веса Сергей Липинец победил 28-летнего австралийца Леонардо Запавинью.

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. В пятом раунде Липинец отправил соперника в нокдаун, а в восьмом закончил бой чистым нокаутом.

На кону этого боя стоял статус обязательного претендента на титул IBF в первом полусреднем весе, который в настоящий момент принадлежит Джулиусу Индонго. В последнем бою Индонго нокаутировал Эдуарда Трояновского.

На счету Липинца теперь 11 побед (9 досрочно). На счету Запавиньи 35 побед (25 досрочно) и 3 поражения.

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