Марес победил Куэллар раздельным решением судей

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Абнер Марес победил аргентинца Хесуса Куэллара и стал обладателем чемпионского титула по версии WBA в полулегком весе.

Бой был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию. По его итогам судьи раздельным решением отдали победу мексиканцу. Счет судейских записок: 117-110 и 116-111 в пользу Марса, и 115-112 в пользу Куэллара.

Таким образом, теперь на счету Мареса 30 побед (15 досрочно), 2 поражения и 1 ничья, а на счету Куэллара 28 побед (21 досрочно) и 2 поражения.