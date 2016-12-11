Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Тоттенхэм
Футбол  Шальке 04- : -Байер
Биатлон  Эстафета. Женщины
Гандбол  Чехия- : -Россия
Футбол  ПСЖ- : -Ницца
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Марес победил Куэллар раздельным решением судей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Абнер Марес победил аргентинца Хесуса Куэллара и стал обладателем чемпионского титула по версии WBA в полулегком весе.

Бой был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию. По его итогам судьи раздельным решением отдали победу мексиканцу. Счет судейских записок: 117-110 и 116-111 в пользу Марса, и 115-112 в пользу Куэллара.

Таким образом, теперь на счету Мареса 30 побед (15 досрочно), 2 поражения и 1 ничья, а на счету Куэллара 28 побед (21 досрочно) и 2 поражения.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также

Cпецпредложение