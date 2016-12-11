«Бешикташ» не смог довоговориться с Боккетти

Претендовавший на защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти «Бешикташ» не смог договориться с игроком, сообщает Sporcope.

Однако 30-летний итальянец все еще имеет шансы продолжить карьеру в чемпионате Турции: по данным источника, в борьбу за него включился «Галатасарай», который готов подписать с Боккетти трехлетний контракт с зарпоатой 2,5 миллиона евро в год.

«Спартак» со своей стороны также предлагает Боккетти трехлетнее соглашение, но готов платить ему 2 миллиона евро в год. Действующий контракт игрока с красно-белыми истекает летом 2017 года.