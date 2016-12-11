Нападающий «Краснодара» Федор Смолов не перейдет в дортмундскую «Боруссию», сообщает «Спорт день за днем».

По информации источника, немецкий клуб не ведет переговоров с российским футболистом или его агентами.

Ранее в СМИ появилась новость, что Смолов может продолжить карьеру в Германии. Как утверждает источник, есть вероятность того, что Смолов перейдет в менхенгладбахскую «Боруссию», «Кельн» или «Хоффенхайм».

В этом сезоне нападающий в 12 матчах чемпионата России забил 10 мячей и является лучшим бомбардиром первенства. В Лиге Европы он в 6 встречах забил пять голов.