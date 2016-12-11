Опубликовано видео взрыва у стадиона «Бешикташа»
В сети появилось видео с прогремевшим накануне вечером взрывом в Стамбуле близ стадиона «Бешикташа».
Напомним, двойной теракт произошел после матча чемпионата Турции между «Бешикташем» и «Бурсаспором» (2:1).
Согласно последним данным, погибли 29 человек, 166 получили ранения.
Another video of the explosion in downtown Istanbul pic.twitter.com/42FISXCTPH— Mutlu Civiroglu (@mutludc) 10 декабря 2016 г.
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