Опубликовано видео взрыва у стадиона «Бешикташа»

В сети появилось видео с прогремевшим накануне вечером взрывом в Стамбуле близ стадиона «Бешикташа».

Напомним, двойной теракт произошел после матча чемпионата Турции между «Бешикташем» и «Бурсаспором» (2:1).

Согласно последним данным, погибли 29 человек, 166 получили ранения.

Another video of the explosion in downtown Istanbul pic.twitter.com/42FISXCTPH