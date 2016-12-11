Победитель «Тур де Франс» Лэндис стал продавать наркотики

Бывший партнер американского велогонщика Лэнса Армстронга по команде Флойд Лэндис занялся продажей наркотиков.

Велогонщик открыл свой магазин по продаже изделий из марихуаны и каннабиса в США.

- У меня есть около 25 различных видов продукции: от жидкостей для электронных сигарет до специальных лосьонов, - цитирует Лэндиса Франс Пресс.

Спортсмен признался, что принимал каннабис в качестве обезболивающего после травмы бедра в 2006 году. На этот год приходится его победа в гонке «Тур де Франс». После победы в допинг-пробе Лэндиса было обнаружено высокое содержание тестостерона. Его результаты многодневки были аннулированы.