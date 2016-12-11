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Победитель «Тур де Франс» Лэндис стал продавать наркотики

Источник:  France PressКомментарии

Бывший партнер американского велогонщика Лэнса Армстронга по команде Флойд Лэндис занялся продажей наркотиков. 

Велогонщик открыл свой магазин по продаже изделий из марихуаны и каннабиса в США. 

- У меня есть около 25 различных видов продукции: от жидкостей для электронных сигарет до специальных лосьонов, - цитирует Лэндиса Франс Пресс. 

Спортсмен признался, что принимал каннабис в качестве обезболивающего после травмы бедра в 2006 году. На этот год приходится его победа в гонке «Тур де Франс». После победы в допинг-пробе Лэндиса было обнаружено высокое содержание тестостерона. Его результаты многодневки были аннулированы.

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