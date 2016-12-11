Алексей Немов: Если мужчины придут в художественную гимнастику, Россия однозначно сможет претендовать на награды

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов рассказал, как он относится к пришествию мужчин в художественную гимнастику.

За развитие этого направления выступает, в частности, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

- На самом деле эта тема в художественной гимнастике существует давно, - цитирует Немова «Собеседник». - Есть две школы - японская, более мужественная, которая включает сложные акробатические элементы, и испанская, где работают по «женской» программе. Насколько я понимаю, речь (в случае с Россией) идет именно о первом варианте. Надо это нам или нет - мне сложно отвечать на этот вопрос. С одной стороны, очень уважаю Ирину Александровну и ее желание привлечь как можно больше людей к занятиям спортом. С другой - мне пока трудно представить, как у нас это будет приживаться. В свое время Ирина Александровна даже предлагала мне возглавить мужское отделение. Вроде бы и в шутку, а вроде бы и серьезно... Я сказал: «Извините, но нет». Все-таки я поклонник традиционной гимнастики. Плюсов, конечно, тоже хватает. Если мужчины придут в художественную гимнастику, с такой школой Россия однозначно сможет претендовать на награды. Тем не менее мужчинам с лентой и обручем скорее всего быть.