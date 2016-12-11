Адвокат: Доклад Макларена не прошел бы ни одного нормального суда ни в одной стране

Адвокат Алексей Карпенко прокомментировал очередное выступление главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

- Это вторая часть того Марлезонского балета, который начался летом. Что в первый раз это был бездоказательный пасквиль, что сейчас - то же самое. Более того, сейчас Макларен обвиняет тысячу российских спортсменов, не приводя конкретных фамилий и доказательств в отношении конкретных атлетов. На мой взгляд, это просто вопиющее хамство. Но, к сожалению, в системе спортивного права и в той практике применения спортивного права, которая сложилась в мире, такие люди, как Макларен, остаются безнаказанными, а их обвинения считаются доказательствами. Но доклад Макларена не прошел бы ни одного нормального суда ни в одной стране, потому что его невозможно рассматривать как доказательство чего-либо, - цитирует Карпенко «Российская газета».

Напомним, 9 декабря глава независимой комиссии WADA канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях российских олимпийцев в Сочи. По его словам, 4 золотые медали домашних Игр были выиграны россиянами с нарушением правил.

Позднее WADA опубликовало на специальном сайте более 1000 документов, которые использовал Макларен в своем расследовании.