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Андрей Червиченко: Миранчук - добротный парень с хорошей перспективой. Таким же был Кокорин

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном уходе из «Локомотива» полузащитника Алексея Миранчука.

Накануне СМИ сообщили, что Миранчук может оказаться в «Рубине». Кроме того, по данным прессы, интерес к хавбеку  сборной России проявляет «Спартак».

«Я вообще заметил, что как только покритикую игрока, то тот сразу начинает забивать, играть... Наверное, мне нужно уже доплачивать за критику. Я считаю, что «Локомотив» - это команда Миранчука, он в ней, по крайней мере, играет. Но, если комментировать все эти слухи, то хочу сказать, что Миранчук - не тот игрок, о котором на сегодняшний день можно долго рассуждать. Добротный парень с хорошей перспективой. Но у нас таким же парнем был Кокорин, который с каждым годом, с каждой игрой превращается в несбывшуюся мечту. Уходит в ничто и в никуда. Имея за матч по пять-шесть моментов, он в лучшем случает реализует один. Так что, думаю, на Мирачука сейчас слишком много внимания обращают, есть гораздо более интересные ребята», - считает Червиченко.

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