Дзагоев - главная цель «Эвертона» в зимнее трансферное окно

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоева - главная трансферная цель «Эвертона» в зимнее трансферное окно, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, представители английского клуба провели первые переговоры с агентом футболиста. «Эвертон» готов сделать конкретное предложение по футболисту в январе.

Ранее к Дзагоеву проявляли интерес «Вест Хэм» и «Суонси». Кроме этого, скауты «Ромы» и дортмундской «Боруссии» пристально следят за 26-летним полузащитником.

Контракт хавбека с армейцами рассчитан до июня 2019 года. В текущем сезоне Дзагоев провел за ЦСКА в чемпионате России девять матчей и отдал три голевые передачи.