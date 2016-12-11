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Дзагоев - главная цель «Эвертона» в зимнее трансферное окно

Источник:  The Liverpool EchoКомментарии

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоева - главная трансферная цель «Эвертона» в зимнее трансферное окно, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, представители английского клуба провели первые переговоры с агентом футболиста. «Эвертон» готов сделать конкретное предложение по футболисту в январе. 

Ранее к Дзагоеву проявляли интерес «Вест Хэм» и «Суонси». Кроме этого, скауты «Ромы» и дортмундской «Боруссии» пристально следят за 26-летним полузащитником.

Контракт хавбека с армейцами рассчитан до июня 2019 года. В текущем сезоне Дзагоев провел за ЦСКА в чемпионате России девять матчей и отдал три голевые передачи.   

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