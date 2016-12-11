Владислав Картаев: Когда начал забивать, задышалось полегче

Нападающий ярославского «Локомотива» Владислав Картаев поделился ощущениями от того, что прервал безголевую серию в КХЛ.

Картаев набрал четыре очка (три гола и одна передача) в четырех последних матчах, до этого форвард «Локомотива» не мог набрать очки более трех месяцев. Всего в сезоне у Картаева пять баллов (3+2) в 27 матчах.

«Конечно, теперь, когда прервал эту серию и начал забивать, задышалось полегче. Особо ничего не менял в своей игре, может, немножко иначе двигаться начал, стараюсь бросать больше. Мы привыкли друг к другу с Сашей Кадейкиным и Артемом Ильенко», - цитирует Картаева «Р-Спорт».

«Локомотив» занимает четвертое место в Западной конференции. «Хотелось бы быть выше, и могли бы выше быть, если бы доводили матчи до победы. Мы же часто ведем, а потом расслабляемся и проигрываем, как получилось в субботу с московским «Динамо». Надо нам над собой поработать, научиться концентрацию удерживать», - отметил нападающий.



