Владислав Картаев: Когда начал забивать, задышалось полегче
Нападающий ярославского «Локомотива» Владислав Картаев поделился ощущениями от того, что прервал безголевую серию в КХЛ.
Картаев набрал четыре очка (три гола и одна передача) в четырех последних матчах, до этого форвард «Локомотива» не мог набрать очки более трех месяцев. Всего в сезоне у Картаева пять баллов (3+2) в 27 матчах.
«Конечно, теперь, когда прервал эту серию и начал забивать, задышалось полегче. Особо ничего не менял в своей игре, может, немножко иначе двигаться начал, стараюсь бросать больше. Мы привыкли друг к другу с Сашей Кадейкиным и Артемом Ильенко», - цитирует Картаева «Р-Спорт».
«Локомотив» занимает четвертое место в Западной конференции. «Хотелось бы быть выше, и могли бы выше быть, если бы доводили матчи до победы. Мы же часто ведем, а потом расслабляемся и проигрываем, как получилось в субботу с московским «Динамо». Надо нам над собой поработать, научиться концентрацию удерживать», - отметил нападающий.
Матч
Динамо - Локомотив - 6:3 (0:0, 2:2, 4:1)
Голы:
Картаев (Накладал, Черепанов), 24:49 (0:1). Тэлбот (Красковский, Рафиков), 31:00 (0:2). Карпов (Терещенко, Фёдоров), 34:47 (1:2). Никулин (Цветков, Фёдоров), 39:42 (2:2 - бол.). Рыбаков (Кокарев), 42:13 (3:2 - мен.). Кокарев (Горовиков, Подшендялов), 47:07 (4:2). Подшендялов (Кокарев), 52:18 (5:2). Накладал (Локтионов, Апальков), 57:46 (5:3 - бол.). Цветков (Никулин, Фёдоров), 59:58 (6:3 - бол.).
Место и дата
10 декабря 17:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция