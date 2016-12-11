Жоаозиньо: У Смолова есть все, чтобы достичь больших высот в Европе
Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо рассказал, что думает о возможном переходе форварда команды Федора Смолова в европейский клуб.
- Не сомневаюсь, что Смолов преуспеет. Все зависит от него самого. У Смолова есть все, чтобы достичь больших высот. Он отличный нападающий, здорово умеет завершать атаки. И если покажет в Европе то, что показывает на протяжении уже двух сезонов в «Краснодаре», то не затеряется, выйдет на хороший уровень, - сказал полузащитник в интервью «Советскому спорту».
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