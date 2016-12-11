Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Тоттенхэм
Футбол  Шальке 04- : -Байер
Биатлон  Эстафета. Женщины
Гандбол  Чехия- : -Россия
Футбол  ПСЖ- : -Ницца
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жоаозиньо: У Смолова есть все, чтобы достичь больших высот в Европе

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо рассказал, что думает о возможном переходе форварда команды Федора Смолова в европейский клуб.

- Не сомневаюсь, что Смолов преуспеет. Все зависит от него самого. У Смолова есть все, чтобы достичь больших высот. Он отличный нападающий, здорово умеет завершать атаки. И если покажет в Европе то, что показывает на протяжении уже двух сезонов в «Краснодаре», то не затеряется, выйдет на хороший уровень, - сказал полузащитник в интервью «Советскому спорту».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Мостовой: Работу Шалимова в «Краснодаре» оценю на хорошую четверкуБывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой дал оценку работе Игоря Шалимова на посту главного тренера «Краснодара».Жоаозиньо: Верю, что получу шанс сыграть за сборную РоссииПолузащитник «Краснодара» Жоаозиньо рассказал, что по-прежнему надеется получить приглашение в сборную России.Смолов не перейдет в дортмундскую «Боруссию»Нападающий «Краснодара» Федор Смолов не перейдет в дортмундскую «Боруссию», сообщает «Спорт день за днем».День в истории. Ари – 31 год!11 декабря свой 31-й день рождения отмечает бразильский нападающий «Краснодара» Ари.Смолов может перейти в дортмундскую «Боруссию»Форвард «Краснодара» и сборной России Федор Смолов может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает Fussball Transfers.Жоаозиньо: Все видели, что пенальти в матче с «Ниццей» не былоЖоаозиньо: Все видели, что пенальти в матче с «Ниццей» не былоПолузащитник «Краснодара» Жоаозиньо рассказал «Советскому спорту», что думает о судействе в матче с «Ниццей» (1:2).«Локомотив» ведет переговоры о трансферах Билялетдинова и ИзмайловаПолузащитники Марат Измайлов и Динияр Билялетдинов могут вернуться в «Локомотив». Ими интересуется тренерский штаб команды.Александр Бубнов: Грош цена футболистам «Зенита» и «Краснодара», если они мыслями уже были в отпускеФутбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал «Зенит» и «Краснодар» за поражения в шестом туре группового турнира Лиги Европы.«Сыграл на радость кухаркам. А потом что?». Ловчев – о «Зените» и «Краснодаре»«Сыграл на радость кухаркам. А потом что?». Ловчев – о «Зените» и «Краснодаре»Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев подводит итоги выступления «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы.Кононовым интересуются клубы Греции и БельгииВ услугах экс-тренера «Краснодара» Олега Кононова заинтересован ряд российских и европейских клубов.Евгений Ловчев: Хочу похвалить Смолова за великолепный гол и футбольный умОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев отметил действия нападающего «Краснодара» Федора Смолова в матче с «Ниццей», в котором игрок отметился голом, но российский клуб все равно уступил 1:2.В 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» может встретиться с «Манчестер Юнайтед», «Ростов» – с «Тоттенхэмом»В понедельник, 12 декабря, состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, в которой примут участие три российских клуба: «Зенит», «Ростов» и «Краснодар». Команда из Санкт-Петербурга попала в список сеяных команд, две другие – нет.Вячеслав Колосков: Поражения «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы - позор российского клубного футболаПочетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о выступлениях «Зенита» и «Краснодара» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы, по итогам которого Россия в таблице коэффициентов УЕФА опустилась на седьмое место.Аксель Витсель: Дзюба и Лодыгин после поражения от «Краснодара» поговорили на повышенных тонахПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель рассказал о диалоге между вратарем Юрием Лодыгиным и нападающим Артемом Дзюбой после матча против «Краснодара» (1:2).Федор Смолов: Действия судьи – позор! Изуродовал нашу игруНападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал поражение от «Ниццы» (1:2) в матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы.Игорь Шалимов: В Лиге Европы мы выступили удачно, за исключением позора в НиццеГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поражение своих подопечных от «Ниццы» (1:2) в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы.Возьмем шестое место. Обзор таблицы коэффициентов УЕФАВозьмем шестое место. Обзор таблицы коэффициентов УЕФА«Советский спорт» рассказывает о перспективах России в главном футбольном рейтинге.Дубль – два. «Краснодар» проиграл резервистам «Ниццы»Дубль – два. «Краснодар» проиграл резервистам «Ниццы»«Краснодар» в ничего не решающем матче Лиги Европы уступил резервистам «Ниццы».Стали известны все участники плей-офф Лиги ЕвропыВ ночь с четверга на пятницу прошли заключительные матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы, по результатам которых определились все участники плей-офф турнира.«Краснодар» проиграл «Ницце», но вышел в плей-офф Лиги Европы«Краснодар» проиграл «Ницце», но вышел в плей-офф Лиги ЕвропыВ матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы «Краснодар» проиграл «Ницце» (1:2), но вышел в плей-офф турнира.

Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Фёдор Смолов
Фёдор Смоловвсе новости
Жоаозиньо
Жоаозиньовсе новости

Cпецпредложение