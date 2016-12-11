Эмиль Хегле Свендсен: Шипулин - лучший спринтер в мире

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен признался, что считает россиянина Антона Шипулина лучшим спринтером мира.

Вчера в гонке преследования Свендсен опередил на финише Шипулина и завоевал серебро.

- Антон является лучшим спринтером. Я знал, что мои шансы 50 на 50. На этот раз я смог его опередить. На последнем круге я чувствовал в себе силы. Что касается тактики, то у нас было хорошее соперничество с Бе, Фуркадом и Шипулиным. Я счастлив, что мне хватило сил на последний круг. Я чувствовал, что буду на подиуме, - цитирует Свендсена официальный сайт IBU.

Напомним, что французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем пасьюта на втором этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке.

