Пачиоретти, Шенн, Плеканец - звезды дня в НХЛ
Нападающий «Монреаля» Макс Пачиоретти признан первой звездой дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
В матче с «Колорадо» (10:1) капитан «Монреаля» забросил четыре шайбы и отдал голевую передачу.
Второй звездой дня признан нападающий «Филадельфии» Брэйдон Шенн, оформивший хет-трик в матче с «Далласом» (4:2).
Третья звезда дня - нападающий «Монреаля» Томаш Плеканец, отдавший четыре результативные передачи.
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