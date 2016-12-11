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Пачиоретти, Шенн, Плеканец - звезды дня в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Нападающий «Монреаля» Макс Пачиоретти признан первой звездой дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В матче с «Колорадо» (10:1) капитан «Монреаля» забросил четыре шайбы и отдал голевую передачу. 

Второй звездой дня признан нападающий «Филадельфии» Брэйдон Шенн, оформивший хет-трик в матче с «Далласом» (4:2).

Третья звезда дня -  нападающий «Монреаля» Томаш Плеканец, отдавший четыре результативные передачи.


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