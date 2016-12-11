Пачиоретти, Шенн, Плеканец - звезды дня в НХЛ

Варламов брошен на расправу к Радулову и его банде. 10:1 в Монреале! (видео)

Варламов брошен на расправу к Радулову и его банде. 10:1 в Монреале! (видео) «Монреаль» разгромил «Колорадо» в Мекке хоккея, забросив кучу голов в ворота Семена Варламова.