Андрей Разин: Почему бы в «Югре» не исправить то, что не получилось в «Автомобилисте»?

Новый главный тренер «Югры» Андрей Разин рассказал, как он оказался в клубе из Ханты-Мансийска.

- Во-первых, получил конкретное предложение. А во-вторых... Хотя, наверное, это и есть во-первых: предложение последовало от человека, которого я очень хорошо знаю. С которым, ещё будучи хоккеистом, я проживал в одном номере, когда мы играли за омский «Авангард». Это Евгений Хацей. Я очень хорошо знаю этого человека, знаю, что он не должен меня подставить. Надеюсь, что если у нас и будут какие-то трения, они будут разрешаться совместно.

- В интервью официальному сайту «Югры» вы признались, что думали над этим предложением буквально пять минут.

- Даже меньше. «Югра» – команда, которая столько матчей проигрывает, в том числе дома, и случилось очередное поражение... Понятно, что могли наметиться какие-то перестановки. В принципе, я ждал и надеялся. Хотя, безусловно, ни в коем случае не хочется желать своим коллегам неудач. Но шестое чувство мне что-то говорило.

Хотя оно говорило и про «Спартак», и про «Ладу», и про «Сибирь», наверное. То есть про клубы, которые испытывали ряд неудач, и в которых могли случиться перемены. Но звонков из них не было. А тут поступил звонок из команды примерно того же уровня, что и «Автомобилист». Почему бы не продолжить то, что мы нарабатывали в «Автомобилисте», и не исправить то, что у нас там не получилось?