Андрей Разин: Почему бы в «Югре» не исправить то, что не получилось в «Автомобилисте»?
Новый главный тренер «Югры» Андрей Разин рассказал, как он оказался в клубе из Ханты-Мансийска.
- Во-первых, получил конкретное предложение. А во-вторых... Хотя,
наверное, это и есть во-первых: предложение последовало от человека, которого я
очень хорошо знаю. С которым, ещё будучи хоккеистом, я проживал в одном номере,
когда мы играли за омский «Авангард». Это Евгений Хацей. Я очень хорошо знаю
этого человека, знаю, что он не должен меня подставить. Надеюсь, что если у нас
и будут какие-то трения, они будут разрешаться совместно.
- В интервью официальному сайту «Югры» вы признались, что думали
над этим предложением буквально пять минут.
- Даже меньше. «Югра» – команда, которая столько матчей
проигрывает, в том числе дома, и случилось очередное поражение... Понятно, что
могли наметиться какие-то перестановки. В принципе, я ждал и надеялся. Хотя,
безусловно, ни в коем случае не хочется желать своим коллегам неудач. Но шестое
чувство мне что-то говорило.
Хотя оно говорило и про «Спартак», и про «Ладу», и про «Сибирь», наверное. То есть про клубы, которые испытывали ряд неудач, и в которых могли случиться перемены. Но звонков из них не было. А тут поступил звонок из команды примерно того же уровня, что и «Автомобилист». Почему бы не продолжить то, что мы нарабатывали в «Автомобилисте», и не исправить то, что у нас там не получилось?