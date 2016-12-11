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Герман Зонин: «Зениту» не хватает футболиста с таким мышлением, как у Аршавина

Источник:  «Спорт уик-энд»Комментарии

Бывший тренер «Зенита» Герман Зонин поделился мнением об игре нападающего «Кайрата» Андрея Аршавина.

- В Казахстане Аршавин сейчас - лучший, а футболиста с таким мышлением «Зениту» не хватает. Лучшие годы Аршавина, позади, но мастерство тренера заключается в том, чтобы использовать лучшие качества и юнца, и умудренного опытом ветерана, - приводит слова Зонина «Спорт уик-энд».

Напомним, «Зенит» с 35 очками занимает второе место в РФПЛ. У лидера чемпионата «Спартака» - 40 очков.

В чемпионате Казахстана-2016 клуб Аршавина «Кайрат» набрал 71 очко и занял второе место, уступив два очка «Астане». Бывший нападающий «Зенита» и «Арсенала» провел 28 матчей и забил в них девять голов.

За «Зенит» Аршавин выступал с 1999 по 2008 и с 2013 по 2015 годы.

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