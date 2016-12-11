Герман Зонин: «Зениту» не хватает футболиста с таким мышлением, как у Аршавина
Бывший тренер «Зенита»
Герман Зонин поделился мнением об игре нападающего «Кайрата» Андрея Аршавина.
- В Казахстане Аршавин сейчас - лучший, а футболиста с таким
мышлением «Зениту» не хватает. Лучшие годы Аршавина, позади, но мастерство тренера
заключается в том, чтобы использовать лучшие качества и юнца, и умудренного
опытом ветерана, - приводит слова Зонина «Спорт уик-энд».
Напомним, «Зенит» с 35 очками занимает второе место в РФПЛ.
У лидера чемпионата «Спартака» - 40 очков.
В чемпионате Казахстана-2016 клуб Аршавина «Кайрат» набрал
71 очко и занял второе место, уступив два очка «Астане». Бывший нападающий «Зенита»
и «Арсенала» провел 28 матчей и забил в них девять голов.
За «Зенит» Аршавин выступал с 1999 по 2008 и с 2013 по 2015
годы.
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