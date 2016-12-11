Гассиеву может быть присвоено звание заслуженного мастера спорта

Власти Северной Осетии рассмотрят возможность представления к званию заслуженного мастера спорта чемпиона мира среди профессионалов по версии Международной боксерской федерации (IBF) Мурата Гассиева.

Напомним, Гассиев 3 декабря победил Дениса Лебедева раздельным решением судей и завоевал титул IBF.

«Вообще, подобная победа заслуживает звания заслуженного мастера спорта. Не знаю, как это соотносится с профессиональным спортом. Мы рассмотрим этот вопрос», - цитирует ТАСС министра физической культуры и спорта Республики Северная Осетия-Алания Хасана Бароева.

В соответствии с законом почетные спортивные званию присваиваются Минспортом по представлению органов исполнительной власти субъектов РФ в области физкультуры и спорта.

Гассиев впервые в карьере завоевал титул чемпиона мира. Ранее он был чемпионом Европы по версии IBF. В активе боксера 24 боя, в которых он не потерпел ни одного поражения (17 побед нокаутом).