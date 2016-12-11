Женская сборная России по мини-футболу стала победителем турнира «Четырех наций»
Женская сборная России по мини-футболу стала победителем турнира «Четырех наций».
В заключительном матче наша команда с сухим счетом обыграла Италию - 2:0. В составе российской сборной отличились Марина Федорова и Виктория Афанасьева.
Во всех трех матчах турнира «Четырех наций» сборная России добилась положительного результата. Сначала была обыграна Испания (2:1), потом Португалия (4:3).
Второе место заняли испанки, третье - команда Португалии, замкнула группу итальянская сборная.
Россия – Италия 2:0 (1:0)
Голы: Федорова, 16 (1:0). Афанасова, 24 (2:0).
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