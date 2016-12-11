Женская сборная России по мини-футболу стала победителем турнира «Четырех наций».

читайте также

Женская сборная России уступила Испании в товарищеском матче Товарищеский матч между женскими сборными Испании и России по мини-футболу завершился победой испанок. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу сборной Испании.

Женская сборная России по мини-футболу обыграла Иран Женская сборная России по мини-футболу одержала победу над командой Ирана в товарищеском матче.

Женская студенческая сборная России уступила Бразилии в финале чемпионата мира Финальный матч студенческого чемпионата мира по мини-футболу среди женщин между сборными Бразилии и России завершился победой бразильской команды. Итоговый счет матча – 1:0.

Женская сборная России вышла в финал студенческого ЧМ Женская сборная России по мини-футболу пробилась в финал чемпионата мира среди студентов.

Женская сборная России уступила Португалии в товарищеском матче Товарищеский матч женских сборных Португалии и России по мини-футболу завершился победой португальской команды. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу хозяев площадки.

Женская молодежная сборная России дважды обыграла чешек Женская молодежная сборная России по мини-футболу, усиленная несколькими игроками первой команды, одержала победу над сборной Чехии в двух товарищеских матчах.

Женская сборная России стала серебряным призером неофициального чемпионата мира Женская сборная России по футзалу проиграла Бразилии (0:3) в финале неофициального чемпионата мира в Гватемале.

Женская сборная России победила Испанию на неофициальном чемпионате мира Женская сборная России по мини-футболу выиграла у Испании (3:1) в своем первом матче на неофициальном чемпионате мира в Гватемале.

Женская сборная России по мини-футболу сыграет с Гватемалой, Испанией и Японией на чемпионате мира Состоялась жеребьевка чемпионата мира по футзалу среди женщин. Российская команда попала в одну группу с командами Гватемалы, Испании и Японии.

Сборная России по мини-футболу сыграет с Хорватией и Казахстаном на ЧЕ Сборная России по мини-футболу узнала своих соперников по группе на чемпионате Европы.

Женская сборная России заняла второе место на турнире в честь 70-летия Великой Победы, уступив испанкам Женская сборная России проиграла команде Испании в третьем туре турнира в честь 70-летия Великой Победы со счетом 2:1.

Закрытый футбол Женская мини-футбольная сборная России провела один из самых необычных товарищеских матчей в истории. Девушки сыграли с иранками в хиджабах. «ССФ» поговорил с нападающей Александрой Самородовой и вице-капитаном команды Ольгой Кузнецовой, чтобы узнать, каково это.

Россиянки завоевали бронзу на чемпионате мира по мини-футболу Женская сборная России по мини-футболу стала третьей на чемпионате мира.

Футболистка МФК «Аврора» Ольга Кузнецова: Завтра должна быть готова на сто процентов Защитник женской сборной России по мини-футболу Ольга Кузнецова оценила свои возможности накануне двух матчей против сборной Ирана.

Мини-футбол. Женская сборная России во втором матче сыграла вничью с Венгрией Национальная женская сборная России по мини-футболу во втором товарищеском матче сыграла вничью с Венгрией – 2:2.

Мини-футбол. Женская сборная России обыграла Венгрию Женская сборная России по мини-футболу обыграла в первом товарищеском матче команду Венгрии со счетом 1:0.