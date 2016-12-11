Жоаозиньо: Верю, что получу шанс сыграть за сборную России

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо рассказал, что по-прежнему надеется получить приглашение в сборную России.

- Да, надежда есть. Было бы здорово сыграть за сборную России. Если вызовут, поеду с большой радостью. Но если не позовут, буду болеть за команду. В общем я не теряю надежды, работаю, чтобы получить свой шанс. И верю, что однажды этот шанс заслужу.

- Но пока общения с тренерским штабом сборной не было?

- Нет, я еще ни с кем не общался.