Жоаозиньо: Верю, что получу шанс сыграть за сборную России
Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо рассказал, что по-прежнему надеется получить приглашение в сборную России.
- Да, надежда есть. Было бы
здорово сыграть за сборную России. Если вызовут, поеду с большой радостью. Но
если не позовут, буду болеть за команду. В общем я не теряю надежды, работаю,
чтобы получить свой шанс. И верю, что однажды этот шанс заслужу.
- Но пока общения с тренерским
штабом сборной не было?
- Нет, я еще ни с кем не
общался.
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