Александр Мостовой: Работу Шалимова в «Краснодаре» оценю на хорошую четверку
Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой дал оценку работе Игоря Шалимова на посту главного тренера «Краснодара».
- Думаю, на хорошую четверку. Знаете, наверное, сейчас многие будут считать, будто я говорю так раз он мой друг. Но одно с другим не связываю. На днях были комментарии про проигрыш «Краснодара». Сам Игорь заявил, что проиграли чуть ли не дублю «Ниццы». Но «Краснодар« все-таки выполнил задачу выхода из группы в Лиге Европы, и эта игра не имела большого значения – в плане решения задачи. Возможно, поэтому так и сыграли. В чемпионате команда также поправила ситуацию. За исключением, разве что последней встречи с «Крыльями» - когда не сумели победить дома. В общем – по крайней мере я бы точно не сказал, что стало хуже чем при Кононове. Но Кононов работал с командой много лет, а Шалимов только начал. И это важно учитывать, - сказал Шалимов.