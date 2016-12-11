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Фабрегас может перейти в «Рому»

Источник:  Свободная ПрессаКомментарии

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Испании Сеск Фабрегас в зимнее трансферное окно может перейти в итальянскую «Рому», сообщает «Свободная Пресса».

Итальянцы планируют арендовать футболиста до конца текущего сезона. По информации источника, представители римского клуба уже обратились к англичанам с официальным предложением. Сам Фабрегас готов сменить клуб, потому что хочет получать больше игрового времени. 

В текущем сезоне Сеск Фабрегас принял участие в восьми матчах «Челси».  Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 45 млн евро, а его контракт с «Челси» рассчитан до 2019 года.  

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