«Зенит» усилится минимум двумя игроками в зимнее трансферное окно
Председатель
правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер во время встречи с тренером «Зенита»
Мирчей Луческу сказал, что клуб постарается приобрести минимум двух футболистов
в зимнее трансферное окно.
Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией,
сообщает ТАСС. Также, по словам источника, Миллер выразил удовлетворенность работой
Луческу в качестве тренера «Зенита».
Напомним, встреча Миллера и Луческу прошла в Петербурге 9
декабря. «Зенит» с 35 очками занимает
второе место в РФПЛ. У лидера чемпионата «Спартака» - 40 очков.
Зимнее трансферное окно в России будет открыто с 25 января по
24 февраля.
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