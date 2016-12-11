«Зенит» усилится минимум двумя игроками в зимнее трансферное окно

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер во время встречи с тренером «Зенита» Мирчей Луческу сказал, что клуб постарается приобрести минимум двух футболистов в зимнее трансферное окно.

Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает ТАСС. Также, по словам источника, Миллер выразил удовлетворенность работой Луческу в качестве тренера «Зенита».

Напомним, встреча Миллера и Луческу прошла в Петербурге 9 декабря. «Зенит» с 35 очками занимает второе место в РФПЛ. У лидера чемпионата «Спартака» - 40 очков.

Зимнее трансферное окно в России будет открыто с 25 января по 24 февраля.