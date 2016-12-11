Жоаозиньо: Лидерство «Спартака»? У команды футболисты свежее
Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо - о шансах на чемпионство лидерстве «Спартака».
- «Спартак» - лидер чемпионата.
И судя по всему, будет бороться за титул. Для вас это неожиданность?
- Нет, «Спартак» - хорошая
команда. К тому же не играет в еврокубках, в отличие от остальных претендентов
на титул. А значит и футболисты более свежие, лучше готовы, чем те, кто играет
по два матча в неделю. Но до завершения чемпионата еще много матчей. Посмотрим,
кто весной будет побороться за титул, а кто не сможет поддержать темп.
«Спартак» - один из претендентов, команда мощно выступает в том сезоне.
- А «Краснодар» - претендент?
- Шансы-то есть, но отыграть
отставание будет непросто. Главное, мы верим, что сможем провести весеннюю часть
сезона лучше, набрать больше очков.