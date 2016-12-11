Жоаозиньо: Лидерство «Спартака»? У команды футболисты свежее

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо - о шансах на чемпионство лидерстве «Спартака».

- «Спартак» - лидер чемпионата. И судя по всему, будет бороться за титул. Для вас это неожиданность?

- Нет, «Спартак» - хорошая команда. К тому же не играет в еврокубках, в отличие от остальных претендентов на титул. А значит и футболисты более свежие, лучше готовы, чем те, кто играет по два матча в неделю. Но до завершения чемпионата еще много матчей. Посмотрим, кто весной будет побороться за титул, а кто не сможет поддержать темп. «Спартак» - один из претендентов, команда мощно выступает в том сезоне.

- А «Краснодар» - претендент?

- Шансы-то есть, но отыграть отставание будет непросто. Главное, мы верим, что сможем провести весеннюю часть сезона лучше, набрать больше очков.