«Амкар» на первом зимнем сборе сыграет с «Ботошани» и «Вардаром»

Тренерский штаб «Амкара» спланировал подготовку команды к весенней стадии чемпионата России.

Команда отравится на первый сбор 12 января. Он пройдет в турецком Белеке, продлится три недели и завершится 31 января. Сначала футболистов ждет цикл тренировок, направленных на улучшение атлетических кондиций.

Запланированы три контрольные встречи. 25 января «Амкар» сыграет с румынским клубом «Ботошани», 28-го - с македонским «Вардаром». Еще одна игра состоится 30 января, соперник красно-черных определится позднее.

Второй и третий сборы «Амкар» также проведет в Турции. На Средиземноморское побережье команда вновь отправится 5 февраля. Сроки этих сборов будут определены после того, как определится дата мартовской гостевой игры «Амкара» в 18-м туре чемпионата России с «Уралом».