Bellator: Емельяненко может проводить бои в других промоушенах, его договор не эксклюзивный

Российский боец Федор Емельяненко может выступать в других промоушенах во время действия контракта с организацией Bellator.

«Договор Емельяненко - не эксклюзивный, он может проводить бои в других организациях», - сообщили ТАСС в Bellator.

Ранее стало известно, что прославленный российский представитель смешанных единоборств Федор Емельяненко подписал контракт на проведение нескольких боев с Bellator. Дебют Федора Емельяненко в американском промоушене должен состояться 18 февраля 2017 года в Сан-Хосе на турнире Bellator 172, где соперником россиянина станет американец Мэтт Митрион. На данный момент Митрион провел два боя в Bellator и оба выиграл досрочно.

После возобновления карьеры «Последний Император» провел два боя, победив Джайдипа Сингха под эгидой Rizin и Фабио Мальдонадо на турнире Fight Nights.