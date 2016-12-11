Кайшева - первая в гонке преследования на этапе Кубка IBU
Российская биатлонистка Ульяна Кайшева победила в гонке преследования на втором этапе Кубка IBU в итальянском Риднауне.
Кайшева не допустила ни одного промаха и не отставила шансов немке Каролин Хорхлер, ставшей второй. На третьем месте - еще одна представительница Германии Надин Хорхлер.
Биатлон
Кубок IBU
Второй этап
Риднаун (Италия)
Женщины
Гонка преследования. 10 км, четыре огневых рубежа
1. Ульяна Кайшева (Россия) - 31.48,6 (0)
2. Каролин Хорхлер (Германия) - +1.24,7 (2)
3. Надин Хорхлер (Германия) - +1.36,1 (1)…
6. Дарья Виролайнен (Россия) - +2.20,2 (4)
7. Виктория Сливко (Россия) - +2.34,6 (2)…
17. Екатерина Шумилова (Россия) - +4.10,7 (5)…
22. Анна Никулина (Россия) - +4.45,8 (7)…
49. Ирина Услугина (Россия) - +7.52,7 (11).
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