Леонид Слуцкий: Нескромно называть новую школу своим именем, но к ней нужно привлечь внимание

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о своей футбольной школе в Волгограде.

На самом деле такая идея зрела давно, и за ней стоит не профессиональный клуб, а общество ЦСКА, которое взрастило массу олимпийских чемпионов, в том числе и наших землячек Исинбаеву, Лебедеву, Слесаренко. Все они – представители ЦСКА. В Волгограде ЦСКА уже открыл отделение по единоборствам, открывается отделение по плаванию, а теперь будет еще и отделение футбола. Я надеюсь, что в перспективе ребята смогут пополнять ряды любых российских и зарубежных профессиональных клубов.

Я буду персонально отвечать за те процессы, которые будут происходить в школе, за методику, которая в ней будет применяться, за подбор тренерских кадров. Если что-то пойдет не так, и общественность, и родители, и ученики смогут предъявлять персональные претензии. Так что о каком-то пиаре с моей стороны речи здесь не идет, тем более что я не думаю, что я вообще в нем нуждаюсь, - цитирует Слуцкого V1.ru.

Ранее сообщалось, что Слуцкий сам будет проводить отбор талантливых и способных мальчишек и девчонок. Занятия в школе будут проходить бесплатно. В эти выходные в школе пройдет первый конкурсный отбор. Учиться в ней будут 200 ребят.



