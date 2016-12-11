Петр Хамуков: Надеюсь, что Алоян подаст апелляцию, и ему вернут медаль
Петербургский боксер
Петр Хамуков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в
Санкт-Петербурге» поделился мнением о лишении Миши Алояна серебряной медали
Олимпиады в Рио.
– Конечно, мы все расстроены, не ожидали, что так сложится.
Миша – реально хороший спортсмен, который достоин этой медали. Я знаю Мишу и
его тренера, он всегда работает, идет к своей цели. Не понимаю, почему так
произошло, надеемся, что они подадут апелляцию и ему вернут медаль.
– Вы с ним говорили
на эту тему?
– Нет еще, думаю, ему пока не до этого.
– Стоит ожидать, что
еще кого-то лишат медали?
– Не знаю, потому что мы не знаем даже, что будет завтра. Может, захотят еще кого-то лишить, может, нет.
– В ноябре прошли
нелегитимные выборы президента Федерации бокса России, на которых победил
Эдуард Хусаинов. Произошедшее означает, что в организации сейчас нездоровая
ситуация?
– Официальное избрание перенесли на февраль, поэтому как оно пройдет, тогда что-то можно будет сказать.
– Вы бы хотели видеть
Хусаинова на посту?
– Не могу сказать. Я его не знаю лично, мне этот человек неизвестен, - сказал Хамуков в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Михаил Алоян: Пусть приезжают ко мне в Сибирь и забирают медаль
Напомним, серебряный призер Рио Миша Алоян 8 декабря был лишен награды из-за положительной допинг пробы на запрещенный стимулятор туаминогептан.
В ноябре международная ассоциация бокса не признала итоги
выборов президента Федерации бокса России. Новые выборы назначены на 1 февраля.