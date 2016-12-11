Петр Хамуков: Надеюсь, что Алоян подаст апелляцию, и ему вернут медаль

Петербургский боксер Петр Хамуков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о лишении Миши Алояна серебряной медали Олимпиады в Рио.

– Конечно, мы все расстроены, не ожидали, что так сложится. Миша – реально хороший спортсмен, который достоин этой медали. Я знаю Мишу и его тренера, он всегда работает, идет к своей цели. Не понимаю, почему так произошло, надеемся, что они подадут апелляцию и ему вернут медаль.

– Вы с ним говорили на эту тему?

– Нет еще, думаю, ему пока не до этого.

– Стоит ожидать, что еще кого-то лишат медали?

– Не знаю, потому что мы не знаем даже, что будет завтра. Может, захотят еще кого-то лишить, может, нет.

– В ноябре прошли нелегитимные выборы президента Федерации бокса России, на которых победил Эдуард Хусаинов. Произошедшее означает, что в организации сейчас нездоровая ситуация?

– Официальное избрание перенесли на февраль, поэтому как оно пройдет, тогда что-то можно будет сказать.

– Вы бы хотели видеть Хусаинова на посту?

– Не могу сказать. Я его не знаю лично, мне этот человек неизвестен, - сказал Хамуков в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, серебряный призер Рио Миша Алоян 8 декабря был лишен награды из-за положительной допинг пробы на запрещенный стимулятор туаминогептан.

В ноябре международная ассоциация бокса не признала итоги выборов президента Федерации бокса России. Новые выборы назначены на 1 февраля.