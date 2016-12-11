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РФС близок к договоренности о проведении матча с Бельгией в марте в Сочи

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Российский футбольный союз (РФС) близок к заключению контракта с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией о проведении в марте 2017 года товарищеского матча между национальными сборными в Сочи.

- РФС и Королевская бельгийская футбольная ассоциация близки к заключению соглашения о проведении в марте следующего года матча Россия - Бельгия в Сочи. Окончательная ясность в вопросе должна наступить в течение двух недель, - сказал источник ТАСС. 

Напомним, что президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявлял, что стадион «Фишт» в Сочи может быть открыт матчем с бельгийцами, а на открытии стадиона «Лужники» Россия сыграет с одной из топовых команд мира. 

Ранее стало известно, что российская сторона возьмет на себя все расходы на проезд и проживание сборной Бельгии, которая, кроме того, получит 300 тысяч евро. 

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